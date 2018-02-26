Правящая партия Турции: Ходжалинская трагедия – "черное пятно" в истории человечества

26 февраля 2018 13:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ходжалинская трагедия – это "черное пятно" в истории человечества, и она никогда не будет забыта. Об этом говорится в заявлении зампредседателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Равзы Кавакчы.

Кавакчы отмечает, что 26 лет назад армянские вооруженные формирования совершили невиданные зверства в отношении мирных азербайджанских граждан.

В заявлении выражается сожаление в связи с тем, что Запад, позиционирующий себя защитником прав человека, все еще остается безмолвным к этой трагедии.

«Мы неустанно прилагаем усилия для неповторения впредь подобных кровавых трагедий. Мы разделяем боль и горе наших азербайджанских братьев», - говорится в заявлении зампредседателя ПСР.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го советского мотострелкового полка осуществили акт геноцида против жителей азербайджанского города Ходжалы. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Кямаля Сеидова)

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