Президент Македонии совершит визит в Азербайджан

28 февраля 2018 15:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Македонии Георге Иванов в марте совершит визит в Азербайджан для участия в VI Глобальном Бакинском форуме, который пройдет 15-18 марта, говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой, распространенном в среду.

В рамках форума запланировано выступление Иванова на панельных обсуждениях, посвященных политике Китая.

Отметим, что в форуме, который пройдет при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана и при организации Международного центра Низами Гянджеви, примут участие президент Албании Илир Мета, президент Черногории Филип Вуянович, президент Молдовы Игорь Додон, член Президиума Боснии и Герцеговины Младен Иванич, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, нынешние и бывшие президенты других стран, главы правительств.

В работе форума ожидается участие около 500 гостей, включая членов Международного центра Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться вопросы мира и безопасности в Ближневосточном регионе, а также такие темы, как геополитическая ситуация в Балканском регионе, растущая роль молодежи в общественной и политической жизни в современный период.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Македонии пообещал оппозиции мандат на формирование правительства
Другие страны 27 февраля 2017 22:04
Президенты Мальты и Македонии примут участие в Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН в Баку
Политика 16 апреля 2016 16:06
Оппозиция Македонии требует голосования по импичменту президенту
Другие страны 13 апреля 2016 19:54
Ильхам Алиев встретился с президентом Македонии
Политика 10 марта 2016 17:50
Ильхам Алиев встретился с Президентом Бывшей югославской Республики Македония
Политика 6 февраля 2015 23:47