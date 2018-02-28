Президент Македонии совершит визит в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Президент Македонии Георге Иванов в марте совершит визит в Азербайджан для участия в VI Глобальном Бакинском форуме, который пройдет 15-18 марта, говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой, распространенном в среду.

В рамках форума запланировано выступление Иванова на панельных обсуждениях, посвященных политике Китая.

Отметим, что в форуме, который пройдет при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана и при организации Международного центра Низами Гянджеви, примут участие президент Албании Илир Мета, президент Черногории Филип Вуянович, президент Молдовы Игорь Додон, член Президиума Боснии и Герцеговины Младен Иванич, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, нынешние и бывшие президенты других стран, главы правительств.

В работе форума ожидается участие около 500 гостей, включая членов Международного центра Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться вопросы мира и безопасности в Ближневосточном регионе, а также такие темы, как геополитическая ситуация в Балканском регионе, растущая роль молодежи в общественной и политической жизни в современный период.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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