Президент Ильхам Алиев увеличил субсидии для стимулирования производства сельхозпродукции в Азербайджане

2 марта 2018 20:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению интенсивного развития растениеводства с целью стимулирования производства сельскохозяйственной продукции в стране.

Кабинету министров поручено обеспечить увеличение на 50 процентов верхнего предела общей суммы скидок для производителей сельхозпродукции на каждый гектар посева многолетних растений и посевной площади растений, не подвергнутых генетической модификации, на продаваемые им ОАО "Агролизинг" и другими юридическими и физическими лицами минеральные удобрения, и к цене продажи биохумуса, производимого промышленным способом в стране. Также поручено увеличить в пять раз верхний предел суммы скидки для производителей сельхозпродукции на продаваемые им пестициды.

Кабмин должен обеспечить финансирование мероприятий, предусмотренных распоряжением, за счет средств госбюджета, в последующие годы обеспечить учет в соответствующем порядке требуемых средств в государственном бюджете; в течение одного месяца привести нормативно-правовые акты Кабмина в соответствие с этим распоряжением и проинформировать Президента Азербайджана; решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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