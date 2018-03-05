Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового учебного корпуса спецшколы Госпогранслужбы (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В понедельник в поселке Мярдякан Хазарского района Баку состоялось открытие нового учебного корпуса Специальной школы Государственной пограничной службы (ГПС).

В церемонии открытия приняла участие Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Начальник Государственной пограничной службы, генерал-полковник Эльчин Гулиев отдал рапорт Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Первый вице-президент Meхрибан Алиева разрезала ленту, символизирующую открытие нового корпуса.

Фонд Гейдара Алиева оказал существенную поддержку созданию и формированию специальной школы Государственной пограничной службы. Это учебное заведение, действовавшее до передачи в подчинение ГПС как специальная школа открытого типа для мальчиков, по инициативе Фонда была капитально отремонтирована и оснащена необходимой учебной базой. Первый вице-президент, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева в 2011 году приняла участие в церемонии открытия Специальной школы ГПС.

Со сдачей в эксплуатацию нового корпуса возросли возможности для более качественного обучения курсантов. Здесь создана библиотека с богатым литературным фондом, классные комнаты оборудованы на самом высоком уровне и переданы в распоряжение курсантов. Учебное заведение оснащено современным оборудованием.

С началом деятельности специальной школы Государственной пограничной службы сформировалась совершенная система военного обучения, охватывающая 12-летний образовательный период для подготовки специализированных офицерских кадров, которые будут обеспечивать безопасность границ Азербайджана. Специальная школа является имеющим исключительное значение начальным уровнем этой системы. Открытие нового корпуса позволит в будущем довести число обучающихся здесь курсантов до 700 человек.

Первый вице-президент Meхрибан Алиева встретилась в классе военного патриотизма с курсантами, обучающимися на I курсе – в 5-м классе. Курсанты выразили признательность за внимание и заботу о них, заверили в том, что будут служить Азербайджану как достойные граждане и профессиональные офицеры.

Затем курсанты преподнесли Мехрибан Алиевой памятный подарок.

Первый вице-президент пожелала, чтобы курсанты добивались успехов в учебе, стали достойными сыновьями Родины и профессиональными офицерами в будущем.

На основании Указа, подписанного Президентом Азербайджана в 2014 году, Специальной школе Государственной пограничной службы был присвоен статус учебного заведения особого назначения. Согласно Уставу школы, выпускники которой обучаются в Академии ГПС, курсанты приобщаются к необходимым знаниям и жизненным навыкам с учетом их интересов и потенциала, формируются как патриотически настроенные, здоровые личности с современным мировоззрением, с уважением относящиеся к национально-духовным ценностям, что готовит их к учебе в Академии Государственной пограничной службы.

Общая площадь нового корпуса Специальной школы ГПС составляет 11 тысяч квадратных метров. Здесь созданы 23 общих, 8 специализированных учебных классов, классы логической и индивидуальной подготовки, спальни на 400 человек. В школе имеются все условия для того, чтобы курсанты занимались спортом. Плавательный бассейн учебного заведения обустроен на современном уровне. Кабинет интерактивной стрельбы также оснащен необходимым оборудованием. Курсанты совершенствуют здесь навыки по стрельбе. В столовой для курсантов созданы необходимые условия для питания личного состава. По всему комплексу применяется система видеонаблюдения. Благодаря этому контролируется учебный процесс и деятельность курсантов после занятий. Здесь созданы большие возможности для эффективного проведения курсантами своего досуга, их интеллектуальных и творческих занятий. На территории Специальной школы Государственной пограничной службы проведена основательная работа по благоустройству, осуществлено широкое озеленение, посажено свыше 1000 деревьев. В ходе строительных работ в комплексе созданы новые современные строевые площадки. Кроме того, есть условия для занятий курсантами верховой ездой. На территории школы в распоряжении курсантов переданы пейнтбольная и другие спортивные площадки.

В заключение была сделана фотография на память.

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