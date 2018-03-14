Али Гасанов: Потеря чувства патриотизма - страшная национальная трагедия (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Потеря чувства патриотизма - страшная национальная трагедия.

Об этом в среду на своей странице Facebook написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

"В этом году исполняется 100 лет со дня создания Азербайджанской Демократической Республики. Юбилей АДР будет отмечаться на государственном уровне, в течение года будет проведена серия мероприятий, связанных как с АДР, так и с отдельными структурами, учрежденными в период АДР, а также с его создателями", - отметил Али Гасанов.

"Вступление на политическую сцену первого демократического государства на мусульманском Востоке, опирающегося на республиканский метод правления, самоопределившегося в качестве единого политического этноса независимо от социальных различий, открытого для современного мира, верной светскости, либерализму общины является гордостью нашего прошлого. Как нам не гордиться тем, что мы являемся страной и этносом, где первыми на мусульманском Востоке и в Восточной Европе признали равные права женщин, первыми провели реформы алфавита и языка на Востоке, либерализировали избирательную систему, первыми создали традиции театра и современной музыки и стали первыми в других областях?! Мы являемся не просто правопреемниками АДР, мы должны постараться стать преемниками духовного наследия. Но не только наше государство должно выступатьпоследователями созданных в то время официальных структур, но и наши люди должны быть носителями этого великого наследия, моральных качеств создателей АДР", - написал помощник Президента.

Али Гасанов добавил, что образцы преданности наших предков Отечеству, идеалам национальной государственности как в период существования АДР в течение 23 месяцев, так и после ее падения в период эмиграции, являются образцовым наследием, обязательным для усвоения.

"Например, Алимардан бек Топчубашев после падения АДР, несмотря на пережитые им мучения, трудности, финансовые трудности, с которыми он столкнулся, до конца своей жизни сохранил преданность АДР, просуществовавшей всего 23 месяца. Хотя ему поступало достаточное количество заманчивых предложений. Еще в начале XX века в одной соседней стране в соответствие с его юридическим образование ему поступило предложение занять самый высокий пост - пост министра. Хотя большинство наших соотечественников, по тем или иным причинам оставшихся вдали от Родины, в прошлом и сегодня продолжают положительную традицию, к сожалению не обо всех складывается такое мнение. Порой не столько для получения той или иной высокой должности, а просто находятся те, которые после получения возможности использования "комфортабельных объектов общепита" выбирают путь измены национальным идеям и выступают против национальных интересов", - сказал Али Гасанов.

"Действительно ли реклама использования более комфортных объектов общепита, появление в тех или иных кулуарах, кулисах, превращает людей в символ западных ценностей, либерализма, современности? Разве внушение себе того, что они являются носителями западных ценностей даёт ли основание для отказа от национальных идей, ценностей, государственности, национальной борьбы? Лозунги, фотографии на комфортных объектах общепита, злоупотребление возможностями социальных сетей могут ли превратить человека в борца за свободу? Обратите внимание на проживающих в последние 10 лет на Ближнем Востоке. Разве вы не в курсе о тех гражданах, мобилизованных под предлогом борьбы с правительством, разместившихся в антинациональных, экстремистских лагерях, и используемых как решающая сила для полного уничтожения своей Родины с оружием в руках?", - заявил Али Гасанов.

По его словам, эти лица, обманутые комфортными объектами общепита в лагерях, превращают свои родные очаги в руины, тем самым лишая комфортной жизни своих родных. "И не нужно быть ученым, политиком, чтобы видеть все эти ужасы и сделать соответствующий вывод",- сказал Али Гасанов.

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