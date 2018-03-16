Азербайджан - сторонник мира и стабильности в регионе - МИД

16 марта 2018 11:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является сторонником мира и безопасности в регионе и мире путем решения существующих конфликтов и нахождения справедливого выхода из конфликтных ситуаций.

Об этом в пятницу на обсуждениях, посвященных теме мира и безопасности на Ближнем Востоке, на VI Глобальном Бакинском форуме сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Азербайджан является частью расширенного Ближнего Востока и проблемы, с которыми мы сталкиваемся, также имеют глобальный характер. Часть территории Азербайджана оккупирована, около миллиона граждан страны стали беженцами. И с подобными проблемами сталкиваются и другие страны и регионы, чего нельзя допускать", - сказал Мамедъяров.

Он отметил, что важную часть волнений и конфликтов по всему миру, включая Ближний Восток и Южный Кавказ, составляет также информационная составляющая, о чем страны-сторонницы мира должны быть осведомлены и к чему должны быть готовы.

"Мир должен научиться предвидеть происшествия, предвидеть проблемы и не допускать их возникновения или распространения", - сказал министр.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Али Мустафаев)

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