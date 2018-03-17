Президент Ильхам Алиев поздравил председателя КНР

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

"Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Председателя Китайской Народной Республики. Мы придаем большое значение всестороннему развитию азербайджано-китайских связей, обладающих историческими традициями. В этом смысле нынешний высокий уровень межгосударственных отношений вызывает особое удовлетворение. После обретения Азербайджанской Республикой независимости отношения между нашими странами вступили в качественно новый этап. Постоянно расширяющиеся политические контакты сопровождаются активным и плодотворным сотрудничеством в экономической и гуманитарной сферах. Нас также объединяют партнерские отношения в реализации перспективных инфраструктурных проектов, представляющих большое значение для нашего региона. Верю, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на дальнейшее укрепление дружественных связей между нашими странами и народами, углубление основанного на взаимном доверии и поддержке сотрудничества в двустороннем порядке, а также в международном и региональном формате. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному китайскому народу – постоянного процветания и благополучия", - говорится в поздравлении главы государства.

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