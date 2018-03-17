Президент Ильхам Алиев поздравил председателя КНР

17 марта 2018 17:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

"Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Председателя Китайской Народной Республики. Мы придаем большое значение всестороннему развитию азербайджано-китайских связей, обладающих историческими традициями. В этом смысле нынешний высокий уровень межгосударственных отношений вызывает особое удовлетворение. После обретения Азербайджанской Республикой независимости отношения между нашими странами вступили в качественно новый этап. Постоянно расширяющиеся политические контакты сопровождаются активным и плодотворным сотрудничеством в экономической и гуманитарной сферах. Нас также объединяют партнерские отношения в реализации перспективных инфраструктурных проектов, представляющих большое значение для нашего региона. Верю, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на дальнейшее укрепление дружественных связей между нашими странами и народами, углубление основанного на взаимном доверии и поддержке сотрудничества в двустороннем порядке, а также в международном и региональном формате. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному китайскому народу – постоянного процветания и благополучия", - говорится в поздравлении главы государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев предоставил Анверу Алиеву персональную пенсию
Политика 14:47
Президент Ильхам Алиев наградил Фейзавера Алпсара орденом «Достлуг»
Политика 14:44
Президент Ильхам Алиев подписал указ о списании долгов по обязательному государственному соцстрахования
Политика 16 марта 20:41
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство 11 школ модульного типа
Политика 16 марта 20:23
Президент Ильхам Алиев обновил состав совместной с Польшей межправкомиссии
Политика 16 марта 20:12
Президент Ильхам Алиев поздравил ирландского коллегу
Политика 16 марта 19:55
Президент Ильхам Алиев обновил состав совместной с Израилем межправкомиссии
Политика 16 марта 19:54
Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников Государственной миграционной службы
Политика 16 марта 19:14
Президент Ильхам Алиев присвоил звания ряду сотрудников миграционной службы
Политика 16 марта 19:01
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз
Политика 16 марта 17:31
Президент Ильхам Алиев поздравил непальского коллегу
Политика 16 марта 17:03
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с южноамериканскими странами
Политика 16 марта 11:14
Президент Ильхам Алиев и его супруга приняли участие в приеме в честь участников VI Глобального Бакинского форума (ФОТО)
Политика 16 марта 00:43
Президент Ильхам Алиев поздравил Ангелу Меркель
Политика 15 марта 18:55
Президент Ильхам Алиев вручил орден "Достлуг" главе Ассоциации ELPIDA (ФОТО)
Политика 15 марта 17:44
Президент Ильхам Алиев встретился с македонским коллегой
Политика 15 марта 15:26
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Молдовы (ФОТО)
Политика 15 марта 15:25
Президент Ильхам Алиев: Единственная причина нерешенности нагорно-карабахского конфликта - нежелание Армении освобождать оккупированные территории
Нагорно-карабахский конфликт 15 марта 14:14