Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева принимают участие во всенародных празднествах по случаю Новруза

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку проходит общенародное веселье по случаю национального праздника азербайджанского народа – Новруза.
В праздновании Новруза принимают участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.
Сначала глава государства и его супруга прибыли на площадь перед Девичьей башней.
На площади танцевали дети в национальных костюмах. В исполнении мастеров искусств звучали песни, воспевающие весну, Азербайджан, создающие праздничное настроение у участников.
Девушка-Весна преподнесла Президенту Азербайджана праздничную хончу.
На крепостных стенах Ичеришехер и на площади как напоминание о древней истории Азербайджана выстроились воины, вооруженные мечами и щитами.
Мудрый Деде Горгуд дал свое благословение, пожелав, чтобы Новруз байрамы принес азербайджанскому народу достаток и изобилие.
Президент Ильхам Алиев зажег костер Новруза.
Глава государства выступил на праздничном веселье с речью.
Праздничное торжество продолжается в Приморском национальном парке.
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