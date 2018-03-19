Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева принимают участие во всенародных празднествах по случаю Новруза

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку проходит общенародное веселье по случаю национального праздника азербайджанского народа – Новруза.

В праздновании Новруза принимают участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Сначала глава государства и его супруга прибыли на площадь перед Девичьей башней.

На площади танцевали дети в национальных костюмах. В исполнении мастеров искусств звучали песни, воспевающие весну, Азербайджан, создающие праздничное настроение у участников.

Девушка-Весна преподнесла Президенту Азербайджана праздничную хончу.

На крепостных стенах Ичеришехер и на площади как напоминание о древней истории Азербайджана выстроились воины, вооруженные мечами и щитами.

Мудрый Деде Горгуд дал свое благословение, пожелав, чтобы Новруз байрамы принес азербайджанскому народу достаток и изобилие.

Президент Ильхам Алиев зажег костер Новруза.

Глава государства выступил на праздничном веселье с речью.

Праздничное торжество продолжается в Приморском национальном парке.

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