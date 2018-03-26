Президент Ильхам Алиев: Азербайджан - лидер по темпам развития хлопководства в мире

26 марта 2018 15:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан - лидирующая страна в мире по темпам развития хлопководства. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, сказал, выступая в понедельник со вступительной речью на республиканском совещании по вопросам развития хлопководства в Барде.

Глава государства рассказал о большой пользе хлопководства для экономики страны. Он отметил, что хлопководство – это, в первую очередь, занятость, оно приносит валюту стране, развивает ненефтяной сектор, ненефтяную промышленность, придает импульс местному производству, создает рабочие места не только в районах, занимающихся хлопководством, но и в других районах.

«Сегодня Азербайджан - лидирующая страна в мире по темпам развития хлопководства. Не верю, чтобы в мире нашлась вторая страна, которая за два года смогла бы более, чем в шесть раз увеличить заготовку хлопка. Мы добились этого благодаря целенаправленным мерам.

Еще раз хочу сказать, что если бы хлопководству не оказывалась государственная поддержка, мы бы этого не добились: в 2015 году было бы собрано 35 тысяч тонн, а в текущем году – возможно, было бы собрано 20 тысяч тонн, а может быть, и нет. Таким образом, хлопководство полностью исчезло бы. Мы этого не допустили. Мы сберегли, восстанавливаем, и будем возрождать хлопководство. На сегодняшнем совещании прозвучит информация о проделанной работе, а также мы поговорим о предстоящих работах. Должен отметить, что в последующие годы нашей основной задачей будет повышение урожайности. Потому что опыт прошлых лет показывает, что здесь есть большое продвижение. В 2016 году было собрано около 90 тысяч тонн хлопка, в минувшем году - 207 тысяч тонн. Несмотря на то, что был собран урожай в большом объеме, урожайность с гектара не на должном уровне. В Бардинском районе на очень хорошем уровне - более 26 центнеров. Однако в некоторых районах урожайность очень мала. Причины этого анализируются и должны анализироваться, чтобы допущенные недочеты в дальнейшем не допускались, и урожайность была еще выше», - сказал глава государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев: В этом году в Сумгайыте заработает завод по производству удобрений
Политика 15:36
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан достиг серьёзных успехов в решении вопросов продбезопасности
Бизнес 14:35
Президент Азербайджана: В результате недееспособной и предательской деятельности тандема НФА-Мусават наша страна практически разваливалась
Политика 14:11
Президент Ильхам Алиев: Сельское хозяйство не может развиваться без серьезной господдержки
Политика 13:51
Под председательством Президента Ильхама Алиева в Барде прошло республиканское совещание по развитию хлопководства (ФОТО)
Политика 08:35
Президент Ильхам Алиев направил соболезнования Владимиру Путину
Политика 07:16
Президент Ильхам Алиев: Повышение урожайности хлопка должно стать для нас основной целью
Политика 25 марта 21:38
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными после реконструции в Бардинской гробнице и комплексе Торпаггала
Политика 25 марта 19:46
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги Ени Дашкенд - Умудалылар после реконструкции
Политика 25 марта 19:34
Президент Ильхам Алиев ознакомился с хлопковым полем в Бардинском районе
Политика 25 марта 19:08
Президент Ильхам Алиев прибыл в Бардинский район
Политика 25 марта 18:28
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство центра «ASAN xidmət» в Кюрдамирском районе
Политика 24 марта 18:19
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство Олимпийского спортивного комплекса в Бейлагане
Политика 23 марта 18:24
Томислав Николич: Уверен, что азербайджанский народ окажет доверие Ильхаму Алиеву на президентских выборах
Политика 22 марта 22:22
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство мастерской по производству ковров в Абшеронском районе
Бизнес 22 марта 18:19
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Пакистана
Политика 22 марта 18:12
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство 16 школ модульного типа
Политика 21 марта 15:25
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Туниса
Политика 19 марта 21:08