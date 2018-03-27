Президент Ильхам Алиев: Наступит время, когда мы будем свидетелями появления в Азербайджане медицинского туризма (версия 4)

БАКУ /Trend/ - Наступит время, когда мы будем свидетелями появления в Азербайджане медицинского туризма.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во вторник в ходе встречи с коллективом Международного госпиталя Bona Dea в Баку.

«Сердечно приветствую и поздравляю вас. Сегодня в Баку открывается прекрасная клиника. Это замечательное, знаменательное событие. Клиника производит прекрасное впечатление, и экстерьер, и внутренний дизайн на самом высоком уровне. Здесь установлено самое современное оборудование. Уверен, что гражданам будут предоставляться высококачественные медицинские услуги», - отметил глава государства.

Президент Азербайджана сказал, что, знакомясь с клиникой, увидел, что здесь проделана большая работа.

«Все работы организованы на самом высоком уровне. Эта клиника создана при поддержке зарубежных специалистов. Уверен, что работающие здесь врачи, медицинский персонал будут предоставлять больным высококачественные услуги. По предоставленной мне информации, здесь создается более 800 рабочих мест. Здесь созданы прекрасные условия для врачей, медицинского персонала», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Глава государства добавил, что открытие этой клиники – показатель общего развития страны.

«Такие прекрасные медицинские учреждения создаются только в стремительно развивающихся странах. Считаю, что эта клиника будет одной из самых передовых клиник не только Азербайджана, но и региона, а, может быть, и первой клиникой. Надеюсь, что наступит день, и туристы будут приезжать в Азербайджан и для получения медицинских услуг. То есть, эти возможности обеспечиваются условиями, которые созданы в этой клинике. Здесь гражданам Азербайджана будут предоставлять высококачественные медицинские услуги. Уверен, что этими возможностями будут пользоваться и гости, приезжающие в нашу страну», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что за последние годы в Азербайджане было построено и капитально отремонтировано более 600 медицинских учреждений.

«Мы в значительной степени смогли укрепить материально-техническую базу системы здравоохранения. Только в этом году в шести городах будут построены новые больницы. Таким образом, в каждом городе Азербайджана создаются самые лучшие медицинские условия. Естественно, что создание более 600 больниц, медицинских учреждений требует больших средств. Азербайджанское государство выделяет эти средства», - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев также сказал, что совершенствование системы здравоохранения является приоритетным вопросом.

«Потому что здоровье - важный вопрос для каждого общества, каждого государства. Благодаря работе, проведенной за последние годы, растет продолжительность жизни людей, и это прекрасный показатель. Сегодня в Азербайджане может диагностироваться и лечиться любое заболевание. То есть, диагностическое обследование, лечение - все это обеспечивается комплексно. Хочу особо довести до внимания еще один вопрос. Уже несколько лет как в Азербайджане со стороны государства проводится бесплатное медицинское обследование. Ежегодно этой услугой пользуются пять миллионов азербайджанских граждан. Несколько лет назад по моей инициативе этот вопрос нашел свое решение. В настоящее время продолжается очередное медицинское обследование», - подчеркнул Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что в Азербайджане осуществляется очень большая работа по развитию здравоохранения, являющегося основным направлением социальной сферы.

«Строятся больницы, оборудование отвечает самым современным стандартам, повышается уровень медицинского обслуживания и создаются такие прекрасные произведения. Также в лечебном деле в этой клинике будут участвовать и зарубежные специалисты. Мне была предоставлена информация о том, что здесь постоянно будут работать высокопрофессиональные специалисты из Европы, других стран. Я продолжу оставшуюся часть своего выступления на английском языке. Я также хотел бы обратиться к тем, кто не понимает азербайджанского языка, в частности к зарубежным гостям, выразить им признательность за вклад, внесенный в создание медицинского учреждения, производящего столь глубокое впечатление. Как я уже отметил, думаю, что это наилучший медицинский центр не только в Азербайджане, но и в регионе. Наверное, наступит время, когда мы будем свидетелями появления в Азербайджане медицинского туризма. Из года в год растет число туристов, приезжающих в нашу страну. Надеюсь, что к нам будут приезжать туристы и в медицинских целях. Очень рад, что в этой клинике есть очень важное единство деятельности зарубежных и местных специалистов. Также думаю, что одной из самых важных сфер деятельности клиники будет подготовка и обучение местного медицинского персонала. Полагаю, что единство лечения, диагностики и обучения сделает эту клинику уникальной. Несомненно, думаю, что активное участие в этом процессе гостей из других стран, специалистов высокого уровня привлечет больше пациентов», - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев добавил, что во время ознакомления сказал, что необходимо проинформировать население Азербайджана о том, что в настоящее время в Баку существует медицинский центр мирового уровня, оснащенный современным оборудованием и предоставляющий высококачественные медицинские услуги.

«Здесь будут проводиться все виды лечения, осуществляться самые сложные операции, и это будет служить интересам азербайджанского народа. Создание столь крупной клиники также отражает стремительное развитие страны. Мы уделяем очень большое внимание социальной сфере, в частности сфере здравоохранения. За последние годы нам удалось построить и полностью реконструировать сотни новых больниц и медицинских центров. Но эта клиника, безусловно, уникальный медицинский центр», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что ознакомление с клиникой произвело на него очень глубокое впечатление.

«Думаю, что мне было показано все, что здесь есть. Хотел бы поздравить вас с этим достижением. Желаю вам успехов. Желаю успехов нашей международной и местной команде. Уверен, что приходящие сюда исцелиться вернутся домой здоровыми. Благодарю и поздравляю вас», - сказал в заключение глава государства.

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