Президент Ирана Хасан Роухани прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)

28 марта 2018 12:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

В международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту Президента Ирана Хасана Роухани встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Визит Рухани в Азербайджан откроет новые возможности для экономического сотрудничества - эксперт
Бизнес 27 марта 14:49
Азербайджан и Иран обсуждают совместную разработку месторождений на Каспии (Эксклюзив)
Энергетика 19 марта 07:02
Азербайджан и Иран обсуждают совместную разработку месторождений на Каспии (Эксклюзив)
Энергетика 16 марта 18:56
Хасан Роухани: Азербайджан и Иран могут превратиться в основной маршрут, соединяющий Азию и Африку с Европой (ФОТО)
Бизнес 13 марта 19:44
98% жителей Ирана поддерживают политическую систему страны - президент
Политика 13 февраля 12:10
Президент Ильхам Алиев поздравил иранского коллегу
Политика 10 февраля 18:13
Роухани призвал РФ и Турцию усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом в Сирии
Политика 6 февраля 16:59
Роухани рассказал, до каких пор Иран намерен придерживаться СВПД
Ядерная программа 6 февраля 16:49
Путин и Роухани обсудили иранскую ядерную программу
Ядерная программа 6 февраля 14:11
Президент Ирана посетит Азербайджан
Политика 15 января 10:45
Роухани заявил о провале попыток Трампа подорвать ядерную сделку
Ядерная программа 14 января 11:00
Президент Ирана считает причиной протестов внешний заговор
Политика 2 января 03:26
Роухани на фоне протестов пообещал решить экономические проблемы в Иране
Общество 1 января 18:19
Роухани назвал участие в протестах конституционным правом иранцев
Общество 31 декабря 2017 22:10
Роухани считает, что Иран улучшил отношения с рядом стран
Иран 29 ноября 2017 09:36
Роухани в телефонном разговоре с Асадом положительно оценил сочинский саммит по Сирии
Политика 25 ноября 2017 20:38
Путин проведет отдельную встречу с Роухани в Сочи – Песков
Иран 22 ноября 2017 13:43
Макрон пригласил Роухани принять участие в конференции по климату в Париже
Иран 21 ноября 2017 17:05