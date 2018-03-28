Президент Ирана Хасан Роухани прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

В международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту Президента Ирана Хасана Роухани встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

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