Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с заместителем президента Ирана по вопросам женщин и семьи (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в среду встретилась с заместителем президента Ирана по вопросам женщин и семьи Масумой Ибтикар.

Выразив удовлетворение визитом иранской делегации в Азербайджан, Первый вице-президент Мехрибан Алиева сказала, что связи между двумя странами исторически основаны на дружбе и братстве. Мехрибан Алиева подчеркнула, что эти связи охватывают многие сферы, в том числе политические и культурные сферы. Первый вице-президент сказала, что встречи, проводимые между главами Азербайджана и Ирана, служат укреплению связей между странами.

"В последние годы Азербайджан и Иран реализуют совместные проекты, важные как для наших стран, так и для региона", - сказала Первый вице-президент, особо отметив связи в транспортной сфере, и проект железной дороги Решт-Астара, который будет подписан между двумя странами в рамках сегодняшнего визита Президента Ирана Хасана Рухани в Баку, принесет пользу как Азербайджану, так и Ирану.

Заместитель президента Ирана по вопросам женщин и семьи Масума Ибтикар выразила удовлетворение в связи с визитом в Азербайджан. Заместитель президента сказала, что отношения между Азербайджаном и Ираном, связи во всех областях усиливаются, и подчеркнула, что эти связи послужат благосостоянию двух народов.

Рассказав о связях в сфере экономики между двумя странами, гость особо отметила реализацию крупных проектов в транспортной сфере. Ибтикар сказала, что расширение связей в сфере культуры имеет большое значение. Гость довела до внимания о расширении связей и в вопросах женщин и семьи. Отметив проекты в общественной и социальной сферах, реализуемые Фондом Гейдара Алиева во главе с Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, Масума Ибтикар подчеркнула успешное исполнение этих проектов.

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