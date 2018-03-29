Состоялась презентация фильма «Урок Xoджaлы» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 29 марта в Международном пресс-центре состоялась презентация документального фильма «Урок Ходжалы», созданного «ARB Aran» и «Qulp Studio» при поддержке Фонда «Знание» при Президенте Азербайджана.

Консультант фильма – помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, автор сценария и режиссер – заслуженный журналист Мубариз Аскеров. В киноленте использованы факты из книги Али Гасанова «Ходжалинский геноцид: причины, последствия и признание на международной арене».

В сорокапятиминутном фильме показано, как освещается в мировой печати геноцид, совершенный в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянскими палачами в городе Ходжалы против мирных азербайджанцев, предоставляется подробная информация о признании этого геноцида многими странами благодаря пропагандистской работе, проделанной в рамках кампании «Справедливость к Ходжалы!», проводимой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. Сообщается, что именно после этих мероприятий в Анкаре, Берлине, Сараево, Гaaге, Mexико, Измире, Измите, Koчaeли, Сaкaрье, Ушаке возведены памятники жертвам трагедии Ходжалы. Xoджaлинский геноцид до настоящего времени признан и осужден в Мексике, Пакистане, Колумбии, Чехии, Боснии и Герцеговине, Иордании, Панаме, Перу, Гондурасе, Гватемале, Судане, Словении, Индонезии, Парагвае, Джибути, Шотландии, а также 24 штатами США.

В фильме рассказывается о страданиях, перенесенных членами одной семьи, вынужденных четыре дня прятаться в лесу после ночной атаки армянских оккупантов на Ходжалы. Жительница Ходжалы Санам Абдуллаева, являющаяся живым свидетелем трагедии, вспоминая о тех событиях, рассказывает о страданиях, причиненных мирному населению, убийстве в лесу матери, отца и младшей 16-летней сестры.

Выступившие после показа фильма отметили значение этой киноленты.

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