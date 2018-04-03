Азербайджанцы Украины осудили попытки некоторых лиц испортить имидж Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Объединенный конгресс азербайджанцев Украины, обратившись к некоторым соотечественникам, переселившимся в европейские страны, осудил их попытки испортить имидж Азербайджана, говорится во вторник в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой.

Авторы заявления выразили обеспокоенность тем, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт еще не урегулирован, а также надежду на решение этого конфликта мирным путем и отметили, что они будут прилагать усилия по добросовестному выполнению возложенных на них обязательств в данном направлении.

Азербайджанцы Украины подчеркивают, что экономическое развитие Азербайджана, рост политической мощи, его членство в ряде авторитетных международных организаций, в особенности принятие страны в эти организации в качестве партнера, дают полное представление об Азербайджане.

«Но некоторые наши соотечественники, которые хотят навредить этому имиджу, не знают об этом. Отвечая на сомнительные призывы необдуманными шагами, они ставят под сомнение будущее нашей страны, наш международный имидж», - говорится в заявлении.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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