ЦИК Азербайджана ожидает высокую явку на выборах президента

9 апреля 2018 13:42 (UTC+04:00)

Глава Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов заявил в интервью РИА Новости, что ожидает традиционно высокую явку избирателей на президентских выборах 11 апреля.

Панахов сообщил, что в обществе наблюдается высокий интерес к выборам, проведена "просветительская работа" среди электората. По его словам, 11 партий зарегистрировали своих наблюдателей за выборами.

"Исходя из вышеперечисленного, я думаю, активность избирателей будет высокой. Как правило, на президентских выборах бывает высокая активность избирателей", — заявил Панахов.

На выборах главы государства в 2013 году явка превысила 72%, в 2008 — 75%, в 2003 — 62%.

Панахов сообщил, что ЦИК зарегистрировал около 900 международных и более 60 тысяч местных наблюдателей. СМИ будут представлены 118 сотрудниками из 21 страны.

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