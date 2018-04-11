Лев Спивак: Азербайджан показал серьезный прогресс в организации процесса выборов

11 апреля 2018 22:09 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Азербайджан продемонстрировал серьезный прогресс в организации процесса выборов, сказал в среду на пресс-конференции руководитель израильской делегации, глава общества АзИз Лев Спивак.

Он также отметил очень высокую явку избирателей на всех посещенных участках.

"Голосование прошло без нарушений. Мы специально просили повезти нас на другие участки, визиты на которые не были запланированы. При этом наблюдалась единая тенденция - выборы прошли четко, гладко, без помех. Логистика была хорошо организована, наблюдатели сидели под правильным углом. Особо отмечу применение высоких технологий для предотвращения нарушений. Даже в такой высокотехнологичной стране, как Израиль, только ведутся разговоры о применении камер", - сказал Спивак.

Он добавил, что принимал участие в парламентских выборах и с тех пор Азербайджан добился существенного прогресса в организации выборного процесса.

Сегодня в Азербайджане завершилось голосование на президентских выборах.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно было наблюдать за процессом голосования. Веб-камеры были установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

По информации на 19:00, на президентских выборах в республике проголосовали 74,51 процента, то есть 3 959 553 избирателя.

(Авторы: Максим Цурков)

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