Президент Европейской Комиссии поздравил Президента Ильхама Алиева

20 апреля 2018 00:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Разрешите поздравить Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики.
Надеюсь, что Ваш новый мандат создаст основу для углубления отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом, в частности, завершения переговоров по новому всеобъемлющему двустороннему соглашению, опирающемуся на фундаментальные ценности и принципы, в том числе наши политические и экономические интересы. В центре вопросов, которые мы считаем важными, стоит чувство уважения к фундаментальным правам и демократическим принципам, и я уверен, что Вы будете осуществлять решительную деятельность в направлении этих важных ценностей», - говорится в поздравлении.

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