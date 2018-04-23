Президент Ильхам Алиев удостоил группу специалистов в сфере сохранения культурного наследия почетных званий

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о присвоении почетных званий группе специалистов, работающих в сфере сохранения и восстановления культурного наследия.

Согласно распоряжению за плодотворную деятельность в сфере сохранения и восстановления культурного наследия почетных званий «Заслуженный архитектор» удостоены Гусейнова Лейла Гафар гызы, Мамедов Адалят Эйваз оглу, «Заслуженный инженер» - Керимли Тельман Наджаф оглу, Султанов Закир Имран оглу, «Заслуженный работник культуры» - Нуриев Фуад Лютвелиевич.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.