Доклад о коррупции в ПАСЕ необъективный – азербайджанский депутат

23 апреля 2018 19:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Доклад о коррупции в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) необъективный, сказала в понедельник депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова в ходе весенней сессии ассамбли.

«Доклада о коррупции необъективный, подготовленный очень пристрастно. В этом плане, я думаю, каждое слово должно быть взвешенным, оно должно быть подтверждено документами», - сказала она.

Касаясь также доклада миссии Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ), Бюро по демократическим институтам и правам человек (БДИПЧ) ОБСЕ и ПАСЕ по президентским выборам в Азербайджане, депутат сказала, что такая позиция - неуважение миллионов азербайджанских избирателей.

«Доклад этой миссии по выборам в Азербайджане вызывает удивление. Им не удалось избежать двойных стандартов. Другими наблюдателями было отмечено совершенно иное. Доклад базируется на субъективных позициях. Выборы в первую очередь организуются для граждан Азербайджана в соответствии с законодательством страны. Было совершенно свободное волеизъявление избирателей в соответствии с требованием закона. Хочу сказать, что как избирательная кампания, так и избирательный процесс были прозрачными и справедливыми», - сказала Гафарова.

Отметим, что наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ представила предвзятый отчет по президентским выборам, проведенным в Азербайджане 11 апреля.

Высказывания представителей БДИПЧ на пресс-конференции, проведенной в связи с президентскими выборами, вызвали протест азербайджанской общественности и представителей медиа.

В конце пресс-конференции миссия заявила, что обнародует заключительный отчет в течение двух месяцев.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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