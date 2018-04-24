Отставка Саргсяна приведет к смягчению позиции Армении по Нагорному Карабаху - депутат

БАКУ /Trend/ - Отставка Сержа Саргсяна с поста премьер-министра приведет к смягчению позиции Армении в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, считает депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Керимли.

"Избавившись от военной хунты, армянский народ получил возможность сформировать свое правительство", - сказал во вторник Trend Керимли.

По его мнению, назначение премьер-министра в Армении займет несколько месяцев. "На сторону народа перешли уже и военные. Если раньше они были вместе с Саргсяном при совершении им кровавых преступлений против азербайджанцев, то сейчас эти же военные выступили против него - против его коррупции, присвоения помощи, пожертвований и их разделения между своими людьми. Экономика Армении разрушена, население покидает страну. Саргсян считал себя "героем Карабаха", а народ его сверг", - сказал Керимли.

Депутат выразил надежду на то, что новая власть Армении будет более конструктивной. Он отметил, что тупиковая ситуация, в которой находится Армения, диктует необходимость смягчения ее позиции в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. "В Армении уже идет пропаганда налаживания нормальных отношений с соседними государствами. Армянское общество хочет избавиться от этого клана", - сказал Керимли.

Отметим, что накануне премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку.

Акции протеста против избрания Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Саргсян дважды избирался на пост президента - в 2008 и 2013 годах.

Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране.

Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции".

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Али Гасымов)

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