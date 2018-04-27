В Азербайджане пройдет очередное заседание Совета глав МВД стран СНГ (ФОТО)

27 апреля 2018 14:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане состоится очередное заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ, в ходе которого планируется передать председательство в этой организации Азербайджану. Об этом было сказано во время встречи посла Азербайджана в Таджикистане Гасана Мамедзаде с министром внутренних дел Таджикистана генерал-полковником Рамазоном Рахимзода, сообщили в пятницу в посольстве.

Во время встречи было подчеркнуто, что существование искренних дружественных отношений в политической сфере между двумя странами поможет подъему экономических и торговых связей на более высокий уровень. В ходе встречи, также обсуждались вопросы совершенствования правовой базы между двумя странами, решения миграционных вопросов граждан Азербайджана и другие вопросы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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