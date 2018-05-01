Президент Ильхам Алиев расширил полномочия Агентства продбезопасности

1 мая 2018 17:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о внесении изменений в указ "О регулировании экспорта продовольственных товаров из Азербайджанской Республики в страны Европейского союза" от первого апреля 2005 года.

Согласно изменениям, Агентство продовольственной безопасности является единым полномочным органом, осуществляющим экспертизу экспортируемых в ЕС продовольственных товаров по критериям безопасности, выдачу экспортерам подтверждающего кода и документов, подтверждающих результаты экспертизы, регистрацию действующих в сфере продовольственных товаров субъектов и деятельность по ведению государственного реестра, а также обеспечивающим исполнение соответствующих требований Европейского союза в этой области.

В третьей части указа слова "министерство экономики" заменяются словами "Агентство продовольственной безопасности".

Указ вступает в силу с первого июля 2018 года.

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