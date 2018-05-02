В Азербайджане определено соотношение гарантии к ипотечному кредиту (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о внесении изменений в указ "Об обеспечении деятельности Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда" от 29 ноября 2017 года.

Согласно изменениям, при определении соотношения гарантии к кредиту за основу берутся указанные ниже соотношения обеспечения к кредиту с учетом категорий риска.

Соотношение обеспечения к кредиту Категория риска Средняя Низкая Низкий до 75% до 70% Средний до 70% до 65% Высокий до 65% до 65%

Согласно результатам модели кредитного рейтинга Фонда, по кредитам, относящимся к категории высокого риска, гарантия не выдается.

Сумма гарантии определяется по запросу уполномоченного банка с учетом соотношения гарантии к кредиту. В период, когда гарантия в силе, отношение гарантии к кредиту может быть снижено по запросу уполномоченного банка до 15 процентов. При этом годовая комиссия за гарантию остается неизменной.

Пределы категорий соотношения обеспечения к кредиту (низкий, средний и высокий) определяются со стороны Правления Фонда, и они должны пересматриваться как минимум раз в год. Правление также определяет размер годовой комиссии по правилам, утвержденным Попечительским советом Фонда.

Изменения также коснулись условий получения гарантии. Так, если ранее сумма общих гарантированных кредитов заемщика или группы связанных заемщиков во всех уполномоченных банках не должна была превышать три миллиона манатов, то сейчас в случае отдельного заемщика эта сумма не должна быть выше пяти миллионов манатов, а в случае группы связанных заемщиков - не более 10 миллионов манатов.

Также были увеличены верхние планки всех гарантий по одному заемщику и по группе заемщиков. Так, верхняя планка всех гарантий по одному заемщику была повышена в шесть раз - с 500 тысяч до трех миллионов манатов, а по группе заемщиков - в восемь раз, с 750 тысяч до шести миллионов манатов.

В изменениях также отражена новая стоимость услуг уполномоченных банков. Так, стоимость банковских услуг по каждому запросу составит 0,1 процента от суммы гарантии, не превышая при этом 50 манатов. Ранее за запрос на получение гарантии на сумму 200 тысяч манатов и ниже оплата составляла 25 манатов, а за гарантию свыше 200 тысяч манатов - 50 манатов.

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