Отчет комиссии США по международной религиозной свободе не ставит цель отражать действительность - госкомитет (ИНТЕРВЬЮ)

Интервью Trend c заместителем председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Сиявушем Гейдаровым.

- Как вы знаете, вышел очередной отчет комиссии США по международной религиозной свободе. В отчете традиционно подвергается критика политика Азербайджана в религиозной сфере. Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу.

- С чувством сожаления должен отметить, что рабочая группа, подготовившая отчет, в очередной раз предпочла целенаправленно занять предвзятую позицию. Общий анализ отчета показывает, что подготовившие данный документ, комментируя положение религии, отношение между государством и религией в Азербайджане, продемонстрировали необъективность, действуя вразрез с профессиональной этикой. Что я имею в виду под профессиональной этикой? Профессиональная этика при комментировании какого-либо вопроса требует ссылки на точные факты, реальное положение и обуславливает избежание общих абстрактных выражений. Несмотря на это, в отчете мы видим полную противоположность. Каждый год озвучиваются одинаковые, далекие от действительности шаблонные выражения, повторяются непроверенные и не уточненные сведения. Хотя мы, используя весомые аргументы, конкретные факты, и показываем безосновательность этих шаблонных, повторяющихся заявлений, комиссия США по международной религиозной свободе продолжает заострять внимание на тех же вопросах. В этот момент возникает вопрос: чьим интересам служит данная комиссия? Видно, что основная цель отчета рабочей группы– это не отражение действительности. Главным для них является выполнить заказ каких-либо политических кругов и бросить тень на существующую толерантную, мильтикультуральную ситуацию в Азербайджане.

- В отчете также говорится о закрытии ряда мечетей в Азербайджане, о давлении, которое оказывается на некоторых религиозных деятелей. Это все правда?

- Я знаком с данными претензиями. Они содержатся в частях отчета "Репрессии в отношении независимых мусульман" и "Закрытие мест поклонения". Я вынужден снова повторить, что подготовившие отчет критикуют положение религии в нашей стране, используя общие абстрактные выражения или же ссылаясь на непроверенные сведения.

Решительно заявляю, что в Азербайджане не было закрыто ни одно место поклонения мусульман. Наоборот, Азербайджанское государство всегда проявляет внимание и заботу о религиозных потребностях граждан. В нашей республике, как составная часть этой политики, проводятся капитальные ремонтно-восстановительные работы в мечетях, святилищах или сдаются в эксплуатацию новые мечети, построенные за счет государства. В качестве примера можно привести грандиозную мечеть Гейдара, построенную по поручению Ильхама Алиева и открытую в декабре 2014 года.

В отчете также подвергается критике снос мечети Гаджи Джавад, расположенной в Ясамальском районе Баку. Хотя по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева 2 июля 2017 года в Ясамальском районе Баку по адресу: улица Аббаса Мирза Шарифзаде 1 началось строительство нового здания мечети Гаджи Джавад, и этот вопрос всегда находился в центре внимания главы государства. 12 апреля 2018 года состоялось открытие нового здания мечети Гаджи Джавад. В открытии приняли участие глава государства и Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева. Прежнее здание мечети Гаджи Джавад находилось в абсолютно непригодном состоянии, новое здание, построенное при государственной поддержке, было возведено как грандиозный религиозный архитектурный комплекс.

Можно привести достаточное количество фактов предвзятости отчета комиссии США по международной религиозной свободе.

Хотел бы привести один факт по этому поводу. Думаю, что этот факт ясно показывает предвзятые намерения отчета. В отчете говорится, что в мае 2017 года за отказ соблюдать официальный мусульманский календарь страны был уволен с работы и оштрафован имам в Гекчайском районе. Видно, что в отчете имелся в виду исполнитель религиозных обрядов и председатель сельской мечети Арабджабирли II Гекчайского района Руслан Мамедов. Сведения о нем в отчете полностью выдуманные. В отношении Мамедова не применялось никаких административных наказаний. Также он не был уволен с работы. Просто в связи с тем, что он был переведен в село Дуруджа Габалинского района, он был освобожден от исполнения религиозных обрядов на своем участке, в том числе был освобожден от должности председателя общины. Таким образом, эта ложная информация в отчете ставит под серьезное сомнение искренность его авторов.

Надеюсь, что авторы отчета в дальнейшем, оценив положение религии в Азербайджане, учтут наши замечания, подойдут к вопросу не с субъективной точки зрения, а с позиции объективности, справедливости и профессионализма. Таким образом они смогут более правильно оценить реалии Азербайджана.

- Вы говорите, что каждый год в отчете приводятся шаблонные утверждения, которые не отражают действительности. Что это за утверждения, можете ли привести конкретные примеры?

- Каждый год звучат утверждения о том, что якобы не зарегистрирована ни одна протестантская религиозная община, в том числе баптисты, адвентисты седьмого дня, пятидесятники, и протестанты в своей деятельности встречаются с рядом ограничений. Это полнейший вымысел. Достаточно только отметить, что с 2009 года в Государственном комитете по работе с религиозными структурами было зарегистрировано девять протестантских религиозных общин: христианская евангельская религиозная община «Новая жизнь», религиозная Евангелическо-лютеранская община Баку, христианская религиозная община «Слово жизни», Сумгайытская христианская религиозная община «Слово жизни-2», Евангелическо-христианская баптистская община “Aqape”, религиозная община «Адвентисты седьмого дня» в Наримановском районе Баку, Новоапостольская христианская религиозная община Баку, христианская религиозная община «Адвентисты седьмого дня» Гянджи и христианская религиозная община «Винъярд Азербайджан». В противовес тому, что утверждается в отчете, среди религиозных общин, зарегистрированных в последние годы, одна баптистская, две - адвентистов и три религиозных общины пятидесятников. Говорить, что протестанты сталкиваются с ограничениями в республике - это нежелание видеть реальность, существующую в стране.

Проживающие сегодня в республике протестанты - наши равноправные граждане. Абсолютно свободно функционируют дома, где совершаются молебны, протестанты свободно проводят религиозные церемонии и обряды. В пример могу привести евангелическо-лютеранскую церковь «Христа Спасителя» (Кирха), которая находится в самом центре Баку. По воскресеньям некоторые протестантские религиозные общины выполняют здесь обряды, торжественно отмечают знаменательные религиозные праздники. К примеру, в феврале 2016 и декабре 2017 года был проведен грандиозный Библейский праздник с участием верующих различных протестантских религиозных течений, в том числе лютеран, пятидесятников, харизматов, адвентистов седьмого дня, пресвитериан. Отмечу, что в организации этого праздника активно участвовали албано-удинская религиозная община, русская православная и католическая религиозные общины. Возникает вопрос: могли бы протестанты свободно выполнять религиозные обряды в культурно-историческом памятнике, который охраняется государством и находится в центре столицы страны, где их притесняют? Выделение государством финансовой помощи протестантским религиозным общинам, зарегистрированным в Азербайджане, бесплатный газ, который подается в рамках годового лимита, установленного для протестантских молельных домов, еще раз показывают, что проживающие в Азербайджане протестанты не сталкивались с какой-либо дискриминацией.

- В отчете затронут вопрос общины «Свидетели Иегова». Подчеркивается, что эта религиозная община не имеет никакого юридического статуса и ее последователи постоянно сталкиваются с давлением. Насколько это правда?

- Это шаблонное утверждение тоже каждый год приводится в отчете комиссии США по международной религиозной свободе. Несмотря на то, что мы неоднократно доказывали необоснованность этого утверждения, оно слово в слово повторяется каждый год. Так, религиозная община «Свидетели Иеговы» была зарегистрирована в Госкомитете по работе с религиозными структурами в 2002 году, и регистрация этой общины до сегодняшнего дня сохраняет свою юридическую силу. То есть, отсутствие юридического статуса у религиозной общины «Свидетели Иеговы» - абсолютный вымысел. Кроме того, в случае соблюдения требований законодательства религиозной общиной «Свидетели Иеговы» никаких ограничений для ее деятельности не возникает. Сказанное подтверждает и то, что в общине отмечают Вечерю Господня (Вечеря воспоминания смерти Иисуса Христа), считающуюся у «Свидетелей Иеговы» самым важным религиозным праздником, и региональные мероприятия, имеющие большое значение для этой религиозной общины. Так, каждый год в Госкомитет поступают обращения в связи с созданием соответствующих условий для проведения этой общиной религиозных собраний, которые я привел в пример. Со стороны комитета общине «Свидетели Иеговы» оказывается соответствующая помощь, которая предусмотрена законом, правоохранительные органы осуществляют меры по обеспечению безопасности членов этой общины. Все это приветствуется самой общиной, которая даже направила в Госкомитет благодарственное письмо за созданные условия. Здесь мне хотелось бы коснуться важного момента. Именно религиозная община «Свидетели Иеговы» больше всего ввозит в страну религиозной литературы с согласия Госкомитета. Все эти факты показывают, что к общине «Свидетели Иеговы» нет предвзятого отношения. Но, к сожалению, эта община пытается злоупотреблять созданными условиями и, регулярно нарушая требования законодательства, пытается проводить незаконные религиозные собрания в различных регионах республики вне своего юридического адреса. Естественно, все эти незаконные действия пресекаются и применяются административные меры. В Госкомитете по работе с религиозными структурами Азербайджана неоднократно проводились встречи с местными лидерами этой общины и ее руководителями за рубежом, обсуждались существующие проблемы, им было рекомендовано отрегулировать свою религиозную деятельность согласно закону. Несмотря на это, в деятельности этой общины все еще наблюдаются негативные случаи. Складывается впечатление, что некоторые круги, находящиеся в центре этой общины за рубежом, целенаправленно подталкивают последователей местной религиозной общины на правонарушение, чтобы соответствующие государственные органы Азербайджана принимали в отношении них административно-профилактические меры, и потом все это выпячивалось в отчете, и, таким образом, вопрос «Свидетелей Иеговы» использовался как средство давления на нашу страну. Тогда как я однозначно заявляю, что в Азербайджане каждый равен перед законом, независимо от религиозной принадлежности и вероисповедания. Запрещается распространение и пропаганда только тех религий и религиозных течений, которые унижают человеческое достоинство и противоречат принципам гуманизма. Эти принципы закреплены в Конституции Азербайджана. Основная суть принципа, объявленного Азербайджанским государством, заключается в том, что если основы веры того или иного религиозного течения не противоречат общечеловеческим ценностям, если представители того или иного религиозного течения будут стараться действовать в форме, соответствующей закону, то для их деятельности не будет создаваться никаких ограничений. То есть, в Азербайджане вера кого бы то ни было не может быть предметом обсуждения, здесь за основу берется принцип свободы совести и свободы вероисповедания.

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