Парламент Азербайджана проведет специальное заседание в связи 95-й годовщиной со дня рождения Гейдара Алиева

4 мая 2018 17:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с 95-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева 10 мая состоится специальное заседание Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Об этом пятницу сказал первый заместитель председателя парламента Зияфет Аскеров.

Отметим, что сегодня состоялось очередное пленарное заседание парламента.

На заседании обсуждалось внесение изменений в законы "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджана", "О статусе депутата Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана", "О Конституционном суде", "О судах и судьях", "О земельной реформе" и другие законы.

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