Операция в Нахчыване показала, что азербайджанская армия способна выполнить любую задачу - аппарат омбудсмена

27 июня 2018 16:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мощь азербайджанской армии, способной за короткое время полностью освободить свои оккупированные территории, признается даже самой Арменией.

Об этом в среду сказал Trend руководитель аппарата омбудсмена Азербайджана, доктор философии по праву Айдын Сафиханлы.

По его словам, азербайджанская армия свидетельствует о мощи государства, является гордостью азербайджанского народа.

«Работа, проводимая под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева по модернизации Вооруженных сил, доведению материально-технической базы до уровня самых современных стандартов, привела к тому, что наша армия вошла в число сильных армий мира», - сказал руководитель аппарата.

Сафиханлы отметил, что на высоком уровне находятся морально-психологическая подготовка армии, боевой дух, дисциплинированность, материально-техническое обеспечение.

Руководитель аппарата омбудсмена подчеркнул, что азербайджанская армия неоднократно на деле показывала, что способна вернуть оккупированные земли.

«Как отметил Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, апрельские бои развеяли в пух и прах миф, созданный Арменией о своей армии. Операция в Нахчыване также показала, что азербайджанская армия является сильной армией и способна выполнить любую задачу. Во время апрельских боев Азербайджан, в соответствие с Уставом ООН воспользовавшись правом защиты от агрессии, дал достойный ответ агрессору и защитил права и свободы своих граждан. Верю, что азербайджанская армия, руководствуясь международными нормами права, восстановит нарушенные права наших соотечественников, находящихся в положении беженцев и вынужденных переселенцев, накажет агрессора по заслугам», - сказал Сафиханлы.

Отметим, что в результате успешных действий, проведенных в мае 2018 года, под контроль азербайджанских подразделений перешли село Гюннут Шарурского района и находящиеся вокруг села стратегические высоты Хунут (2065 метров), Гызылгая (1683 метров), Мехридаг (1869 метров).

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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