Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ имеет сильные демократические традиции

БАКУ /Trend/ - Двадцатая годовщина создания Конституционного суда совпала с годом, когда отмечается 100-летие Азербайджанской Демократической Республики, и эти две важные даты наглядно демонстрируют то, что азербайджанский народ имеет сильные демократические традиции.

Об этом говорится в поздравлении Президента Ильхама Алиева, направленному коллективу Конституционного суда. Поздравительное послание главы государства было зачитано в пятницу помощником главы государства по работе с правоохранительными органами и военным вопросам - заведующим отделом Фуадом Алекскеровым, в ходе международной конференции на тему "Правовое государство и конституционное правосудие: ценности и приоритеты", посвященной 20-летнему юбилею со дня создания Конституционного суда Азербайджана.

«Уважаемые судьи и работники Конституционного суда! Поздравляю вас с 20-летним юбилеем Конституционного суда Азербайджана. 20-я годовщина создания Конституционного суда совпала с годом, когда отмечается 100-летие Азербайджанской Демократической Республики, и эти две важные даты наглядно демонстрируют то, что азербайджанский народ имеет сильные демократические традиции.

Развитие идей конституционализма в независимом Азербайджане непосредственно связано с именем общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Подготовленная под руководством великого лидера и принятая всенародным голосованием 12 ноября 1995 года Конституция Азербайджана заявила о намерении азербайджанского народа построить правовое, демократическое, светское государство, и закрепила обеспечение прав человека как высшую цель государства. Создание в 1998 году Конституционного суда с целью обеспечения верховенства основного закона стало очередным важным этапом конституционных реформ.

Своей деятельностью Конституционный суд как верховный конституционный орган правосудия сыграл значимую роль в обеспечении стабильности правовой системы Азербайджана, его продолжительном развитии, интеграции национального законодательства в современную мировую правовую систему, дальнейшем повышении правовой культуры в обществе, стал надежным гарантом прав человека.

Уверен, что Конституционный суд, являющийся активным участником процесса строительства правового государства в Азербайджане и впредь продолжит вносить свой вклад в развитие демократических и правовых ценностей в стране.

Еще раз поздравляю вас, и желаю новых успехов в вашей деятельности, направленной на обеспечение верховенства Конституции», - говорится в послании главы государства.

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