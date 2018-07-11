Азербайджан наладит с израильской «Aeronautics» совместное производство беспилотников

11 июля 2018 16:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство оборонной промышленности Азербайджана и израильская компания «Aeronautics» в среду подписали протокол о намерениях по организации совместного производства нового вида беспилотных систем.

Об этом говорится в сообщении министерства, распространенном в среду.

Протокол был подписан в ходе встречи в Баку заместителя министра оборонной промышленности Азербайджана Яхьи Мусаева с делегацией, возглавляемой председателем Совета директоров компании «Aeronautics» Едидья Яари.

Замминистра проинформировал делегацию о деятельности министерства оборонной промышленности.

На встрече также была предоставлена информация об успешной деятельности совместного предприятия AZAD Systems, специализирующего на производстве различных беспилотников в Азербайджане.

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