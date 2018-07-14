Поддержка ЕC и НАТО территориальной целостности Азербайджана - показатель растущего в мире авторитета Верховного главнокомандующего - министр (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Поддержка и уважение территориальной целостности, суверенитету, в том числе неприкосновенности границ Азербайджана, выраженные в ходе официальных встреч, проведенных в Европейском союзе и НАТО, в частности в коммюнике встречи Североатлантического альянса в верхах, является показателем растущего в мире авторитета Президента Ильхама Алиева.

Об этом министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов сказал на проведенном в субботу служебном совещании, говорится в сообщении пресс-службы минобороны.

К совещанию, проведенному с участием заместителей министра обороны, командующих родами войск, начальников главных управлений, управлений, служб министерства, а также командиров объединений посредством видеосвязи были привлечены командиры соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне и другие ответственные офицеры.

Министр обороны еще раз подчеркнул слова Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева о достижениях в сфере экономического развития и армейского строительства, озвученные на состоявшемся под его руководством заседании Кабинета министров, посвящённом итогам социально-экономического развития первого полугодия 2018 года и предстоящим задачам, и поставил конкретные задачи перед должностными лицами.

Отметив, что вопросы обеспечения стабильности внутри страны, социально-экономического развития и армейского строительства находятся под пристальным вниманием главы государства, генерал-полковник Гасанов отметил важность усиления охраны в воинских частях с учетом провокации, осуществленной в городе Гянджа, организации повседневной служебной деятельности на высоком уровне, в особенности повышения бдительности личного состава в передовых подразделениях.

Проанализировав текущую ситуацию на фронте, министр обороны дал конкретные указания ответственным лицам в связи с повышением боевой и морально-психологической подготовки, дисциплины военнослужащих, усилением охраны военных объектов, проявлением заботы и уделением особого внимания состоянию здоровья личного состава, а также немедленным пресечением всевозможных провокаций со стороны противника.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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