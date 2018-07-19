Президент Ильхам Алиев: Италия и Азербайджан - очень близкие дружественные страны, страны-партнеры

БАКУ /Trend/ - Италия и Азербайджан - очень близкие дружественные страны, страны-партнеры. Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принявший участие в азербайджано-итальянском бизнес-форуме в четверг в Центре Гейдара Алиева совместно с Президентом Италии Серджо Маттареллой.

«Уважаемый господин Президент, уважаемые гости, дамы и господа. Еще раз, уважаемый господин Президент, сердечно приветствую вас в Азербайджане, говорю вам добро пожаловать. Ваш визит имеет очень большое значение. В ходе обсуждений, проведенных во время вчерашней встречи, мы еще раз увидели, что Италия и Азербайджан - очень близкие дружественные страны, страны-партнеры», - отметил глава государства.

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