Баку призывает страны-члены ОБСЕ решительно потребовать от Армении вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По случаю 43-й годовщины подписания Хельсинкского Заключительного акта Азербайджан призывает все страны-члены ОБСЕ решительно и однозначно потребовать от Армении соблюдения всех своих обязательств на основе Хельсинкского Заключительного акта, положить конец применению силы в отношении Азербайджана и вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана.

Об этом в среду говорится в заявлении руководителя пресс-службы МИД Азербайджана в связи с 43-й годовщиной принятия Хельсинкского Заключительного акта.

«Хельсинкский Заключительный акт был принят 1 августа 1975 года на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Хельсинкский Заключительный акт установил десять основополагающих принципов («Декалог»), регулирующих, в частности, поведение государств по отношению друг к другу и служащих поддержанию мира и безопасности в Европе. В январе 1992 года Азербайджанская Республика присоединилась к СБСЕ. С тех пор Азербайджан остаётся всецело привержен своим обязательствам, взятым согласно Хельсинкскому Заключительному акту», - говорится в заявлении.

Также в заявлении главы пресс-службы МИД Азербайджана отмечается, что Хельсинкский Заключительный акт запрещает приобретение территории силой.

«Согласно документу, принцип неприменения силы прямо связан с недопустимостью изменения границ государств насильственными средствами. С этой целью – дабы подчеркнуть норму территориальной целостности, Хельсинкский Заключительный акт расширил статью 2(4) Устава ООН и кодифицировал территориальную целостность, неприкосновенность границ и неприменение силы в качестве отдельных принципов. В конечном итоге в Хельсинкском Заключительном акте они определяются как последовательные принципы, вытекающие из фундаментальных норм территориальной целостности», - говорится в заявлении Гаджиева.

Отмечается, что Армения, как государство-член ОБСЕ, грубо нарушив свои обязательства по Хельсинкскому Заключительному акту, путём применения силы оккупировала Нагорно-Карабахский регион и семь других прилегающих к нему районов Азербайджана.

«Армения провела на захваченных землях печально известную этническую чистку против азербайджанского гражданского населения. Незаконное присутствие вооружённых сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана является продолжением Арменией политики применения силы и угрозы силой в отношении Азербайджана. Для того чтобы как-то замаскировать свои незаконные действия, в том числе применение силы и угрозы силой против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, попытки аннексии оккупированных территорий Азербайджана и насильственное изгнание азербайджанского гражданского населения с их родных земель, Армения всячески искажает принципы равноправия и самоопределения народов, закреплённые в Хельсинкском Заключительном акте», - отмечается в заявлении.

По словам Гаджиева, как установлено в соответствующем документе ОБСЕ 1995 года, Хельсинкский Заключительный акт наряду с резолюциями Совета Безопасности ООН составляют основу мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Азербайджан, в соответствии с принципами Хельсинкского Заключительного акта, обеспечит свою территориальную целостность и суверенитет в пределах признанных на международном уровне границ», - сказал Гаджиев.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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