Президент Ильхам Алиев: До конца года в Азербайджане около 500 человек, живущих в нужде, будут обеспечены квартирами

2 августа 2018 00:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До конца 2018 года около 500 человек, живущих в нужде, будут обеспечены квартирами.

Об этом в среду, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии вручения ключей от квартир и автомобилей инвалидам Карабахской, Великой Отечественной войн, Чернобыля и семьям шехидов.

"Сегодня в новом жилом комплексе, построенном в поселке Локбатан, инвалидам Карабахской войны и семьям шехидов предоставляется 35 квартир. Государство приобрело эти квартиры и дарит вам их. В то же время сегодня вам предоставляется 136 легковых автомобилей. Это тоже очередной подарок государства вам»,- сказал глава государства.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, в течение последних двадцати лет семьям шехидов, инвалидам войны было предоставлено более 5500 частных домов и квартир. Предоставлено более шести тысяч легковых автомобилей. «То есть это проявление заботы государства о вас, и эта политика продолжается и сегодня. Как я сказал, сегодня предоставляется 35 квартир. Однако цифра, предусмотренная до конца года, - это дополнительные 170 квартир и частных домов. Вместе с тем, если учесть, что в очереди все еще есть достаточно людей, - около 4 тысяч человек стоят в очереди, - то я приму решение о выделении дополнительных средств и приобретении в этом году еще как минимум 300 квартир. Таким образом, до конца года около 500 человек, живущих в нужде, будут обеспечены квартирами. Мы должны постараться в скором времени завершить эту программу. Разумеется, для того, чтобы добиться этого, нужно достаточно финансовых средств. В пределах возможностей мы обеспечим, организуем эти средства и предоставим вам квартиры. Семьи шехидов, инвалидов войны, которые все еще не обеспечены квартирами, обязательно получат их»,- сказал Президент Ильхам Алиев.

По словам Президента Азербайджана, государство проводит свою политику. «Решаются также проблемы занятости людей из этой категории. Как вам известно, сейчас мы приступили к реализации широкомасштабной программы самозанятости. Ежегодно как минимум 7 тысяч семей будут охвачены этой программой. Каждой семье будут предоставлены принадлежности, средства, оборудование различного назначения стоимостью как минимум 5 тысяч манатов, чтобы они смогли наладить свой бизнес, свое дело. Дано указание о том, чтобы и инвалиды войны, семьи шехидов обязательно были охвачены этой программой. Эта работа уже началась, проводятся учебные курсы. Таким образом, мы внесем очень серьезный вклад и в решение проблемы занятости»,- сказал глава государства.
Президент Ильхам Алиев добавил, что успешно проводится социальная политика нашего государства. «Наглядным примером тому является проделанная работа. Приведенные мною цифры свидетельствуют о том, что государство всегда рядом с вами. В то же время, у нас есть наши соотечественники - переселенцы, беженцы, пострадавшие от войны и оккупации. Они тоже окружены заботой государства. За последние годы возведено около 100 поселков. Около трехсот тысяч переселенцев обеспечены домами, квартирами. Эта политика продолжается. В этом году в поселке Гобу Гарадагского района был возведен новый поселок для переселенцев на 1000 квартир. Там тоже создана вся инфраструктура, построена школа, нашли решение все необходимые вопросы. А до конца года 4 тысяч семей переселенцев - примерно 20 тысяч человек будут обеспечены новыми квартирами. То есть, если мы учтем только эти проекты, то увидим, какая большая забота оказывается и сколько средств расходует государство для достижения этих целей. Эта политика будет продолжена»,- сказал Президент Азербайджана.

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