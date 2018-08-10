Президент Таджикистана посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

БАКУ /Trend/ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, в пятницу почтил в Аллее почетного захоронения память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Была почтена память видного ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Высокий гость возложил цветы и к могилам выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и известного врача, ученого Тамерлана Алиева.

Затем Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил Аллею шехидов.

В честь высокого гостя здесь был выстроен почетный караул.

Президент Эмомали Рахмон посетил могилы героических сынов Родины, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Высокий гость возложил венок к "Вечному огню".

В исполнении образцового оркестра министерства обороны прозвучали государственные гимны Таджикистана и Азербайджана.

Высокий гость, обозревший панораму столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, был проинформирован об истории Аллеи шехидов и проводимых в столице работах по благоустройству и созиданию.

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