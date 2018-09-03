В Конье стартуют совместные военные учения Турции и Азербайджана

3 сентября 2018 07:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Организемые совместно командующими ВВС Турции и Азербайджана военные учения «Сокол ТурАз - 2018» стартуют сегодня, сообщают турецкие СМИ.

Боевые воздушные силы двух стран примут участие в учениях, которые стартуют сегодня на 3-й Главной реактивной базе в Конье.

Целью этих учений является внесение вклада в военное сотрудничество между странами путем развития функциональной совместимости в летной подготовке. Было сообщено, что будут задействованы боевые воздушные элементы от ВВС Турции и ВВС Азербайджана.

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