В Конье стартуют совместные военные учения Турции и Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Организемые совместно командующими ВВС Турции и Азербайджана военные учения «Сокол ТурАз - 2018» стартуют сегодня, сообщают турецкие СМИ.

Боевые воздушные силы двух стран примут участие в учениях, которые стартуют сегодня на 3-й Главной реактивной базе в Конье.

Целью этих учений является внесение вклада в военное сотрудничество между странами путем развития функциональной совместимости в летной подготовке. Было сообщено, что будут задействованы боевые воздушные элементы от ВВС Турции и ВВС Азербайджана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.