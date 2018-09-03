Президент Ильхам Алиев принимает участие в VI Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ФОТО) (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - В понедельник в культурном центре «Рух Ордо» имени Чингиза Айтматова в городе Чолпон-Ата Кыргызской Республики начал работу VI Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

В Саммите принимает участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков встретил принимающих участие в Саммите Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Президента Республики Татарстан Российской Федерации Рустама Минниханова, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Главы государств и правительств обошли территорию культурного центра «Рух Ордо» имени Чингиза Айтматова, осмотрели демонстрируемые здесь на открытом воздухе памятники, отражающие культуру, а также историю этой страны, памятники известных личностей кыргызского народа.

Затем было сделано совместное фото.

Выступивший на открытии Саммита действующий председатель ССТГ, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил Президенту Кыргызской Республики признательность за организацию мероприятия на высоком уровне и гостеприимство. Президент Нурсултан Назарбаев сказал, что участие в VI Саммите Узбекистана и Венгрии является показателем расширения деятельности организации и укрепления солидарности. Укрепление деятельности Тюркского совета внесет важный вклад в достижение ставящихся целей.

Затем выступили Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и другие главы государств и правительств.

Саммит продолжает работу.

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