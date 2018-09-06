В Загребе состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Хорватии в четверг состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева, находящегося с официальным визитом в этой стране.
На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул.
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович встретила Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Хорватии.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана.
Президенты обошли строй почетного караула.
Президент Азербайджана поприветствовал солдат.
Представители государства и правительства Хорватии были представлены Президенту Ильхаму Алиеву, члены азербайджанской делегации - Президенту Колинде Грабар-Китарович.
Президенты сделали совместное фото.
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