В Загребе состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Хорватии в четверг состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева, находящегося с официальным визитом в этой стране.

На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович встретила Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Хорватии.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана.

Президенты обошли строй почетного караула.

Президент Азербайджана поприветствовал солдат.

Представители государства и правительства Хорватии были представлены Президенту Ильхаму Алиеву, члены азербайджанской делегации - Президенту Колинде Грабар-Китарович.

Президенты сделали совместное фото.

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