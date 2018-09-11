Пашинян мечется между западными "хозяевами" и Россией - азербайджанский депутат

11 сентября 2018 16:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию не имел никакого положительного результата для Армении, сказал во вторник Trend депутат парламента Азербайджана Таир Керимли.

По его словам, Пашинян в ходе визита запомнился лишь популистскими бреднями.

«Это было очевидно. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также встречался недавно с Путиным. По итогам встречи были подписаны многочисленные документы, прозвучали заявления. А визит Пашиняна в Москву являлся встречей, которая носила своего рода отчетный характер. То есть Пашинян был вызван в Москву с тем, чтобы определиться со своей позицией. Между Арменией и Россией не было подписано никаких документов потому, что экономика Армении находится в руках российских компаний. Армянское государство не способно само вкладывать инвестиции», - отметил Керимли.

По его словам, с другой стороны, всем было известно, что данная встреча была связана с нагорно-карабахским вопросом.

«Нагорный Карабах и прилегающие районы, согласно международному праву, являются территориями Азербайджана. Поэтому сказанное Пашиняном является всего лишь популистскими заявлениями. Просто Пашинян после прихода к власти в Армении хочет показать себя патриотом. Но на самом деле такого рода бредовые заявления напрямую препятствуют переговорному процессу. Это свидетельствует о том, что Армения все еще не готова к конструктивному диалогу и является сторонником сохранения статус-кво, что в конце концов плохо обернется для самой Армении. Думаю, что, как и ожидалось, поручения, данные Путиным Пашиняну, не будут выполнены. Потому что Пашинян пришел к власти на прозападной волне, арестовал пророссийских чиновников, находившихся ранее у власти в Армении, оставив лишь прозападных. Поэтому отношения между Арменией и Россией вряд ли будут хорошими», - добавил депутат.

Керимли отметил, что протесты Пашиняна в связи с продажей Россией вооружения Азербайджану бессмысленны.

«Россия не откажется от продажи вооружения Азербайджану. Азербайджан уже закупил у России вооружение на пять миллиардов долларов, и этот процесс продолжится в дальнейшем. То есть, Россия не хочет терять азербайджанский рынок и ухудшать отношения со страной из-за Армении. Россия на Кавказе нуждается в Азербайджане», - сказал депутат.

По его словам, Пашинян мечется между своими западными "хозяевами" и Россией.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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