Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями после капремонта в технико-гуманитарном лицее номер 2 в Баку (ФОТО) (версия 2)

12 сентября 2018 16:31 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:58)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду ознакомился с условиями, созданными после капитального ремонта в технико-гуманитарном лицее номер 2 имени Габиб бека Махмудбекова в Сабаильском районе Баку.

Директор учебного заведения Бекир Мустафаев сообщил главе государства о проделанной здесь работе.

Было отмечено, что зданию, где размещается лицей, более 100 лет. Капитальные ремонтные работы в учебном заведении были проведены по поручению Президента Ильхама Алиева в мае этого года. Ремонт в здании лицея был осуществлен в короткий срок и с высоким качеством. В трехэтажном здании общей площадью 2500 квадратных метров функционируют 31 классная комната и различные предметные кабинеты. Здесь учащиеся смогут пользоваться библиотекой, обладающей богатым книжным фондом. Важная работа проделана в области укрепления материально-технической базы учебного заведения. Лицей оснащен современным оборудованием и учебными принадлежностями. Для применения учащимися своих теоретических знаний в лабораториях установлено новое оборудование. Современным оборудованием в школе оснащены также кабинеты химии, физики, биологии, информатики, литературы, математики, истории. В школе также создан новый экологический кабинет. В целях повышения военных знаний подростков Внутренними войсками Министерства внутренних дел в лицее создан специальный кабинет по допризывной военной подготовке. На современном уровне в учебном заведении отремонтированы спортивный и актовый залы. Словом, здесь созданы все условия для обучения учащихся на высоком уровне. В настоящее время в лицее в азербайджанском и русском секторах получают образование 506 учащихся.

Следует также подчеркнуть, что этот лицей, как первая светская школа в Азербайджане, был основан выдающимся просветителем Габиб беком Махмудбековым в 1887 году как Русско-мусульманская школа. Учебное заведение снискало большую славу не только в Азербайджане, но и на всем Южном Кавказе. В первое время в школе преподавали известные представители интеллигенции того времени – Сулейман Сани Ахундов, Абдулла Шаиг и другие выдающиеся просветители.

Как наглядный результат внимания и заботы Президента Ильхама Алиева об образовании в нашей стране, в последние годы в центре внимания находились капитальный ремонт и оснащение учебных заведений в центральном районе столицы – Сабаильском районе, как и повсюду в республике. На основании поручений и распоряжений Президента Ильхама Алиева в районе построены новая школа и детский сад, снесены и заново отстроены здания двух средних и музыкальной школ, для 5 средних школ возведены дополнительные корпуса. В целом, капитальные ремонтные работы осуществлены и в других средних и дошкольных учебных заведениях.

Ознакомившись с созданными в здании лицея условиями, глава государства пожелал коллективу успехов в новом учебном году.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев принял председателя ПА НАТО
Политика 14:43
Президент Ильхам Алиев принял министра промышленности и торговли Чехии
Политика 11:48
Президент Ильхам Алиев: У азербайджанской стороны сложилось такое мнение, что Пашинян всеми средствами пытается нарушить переговорный процесс (ФОТО)
Политика 11:44
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями после капремонта в технико-гуманитарном лицее номер 2 в Баку (ФОТО)
Политика 10:58
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями после капремонта в бакинской полной средней школе номер 8 (ФОТО)
Политика 10:45
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями после капремонта в полной средней школе номер 227 в Баку (ФОТО)
Политика 10:27
Лента новостей
Bakcell организовала «День Семьи» для своих корпоративных клиентов (ФОТО)
ИКТ 17:47
Помпео: Арабская коалиция желает избежать жертв среди мирных жителей Йемена
США 17:45
В Баку были уволены руководители 10 образовательных учреждений - управление
Общество 17:34
Проект "Yaradanlar və yaşadanlar" представлен в новом формате (ФОТО)
Культура 17:32
В Азербайджане подготовлены правила единовременных выплат наследникам погибших военнослужащих
Общество 17:24
Некоторые классы русского сектора средних школ вообще не функционируют - Управление образования Баку
Общество 17:10
Во Дворце Гейдара Алиева состоится торжественное открытие X Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли
Культура 17:00
Алексей Кубрин: СМИ необходимо двигаться по пути взаимодействия с блогосферой
Беларусь 17:00
МТЗ на бизнес-форуме в Ташкенте заключил контракты на $15 млн
Беларусь 16:55