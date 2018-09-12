Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями после капремонта в технико-гуманитарном лицее номер 2 в Баку (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду ознакомился с условиями, созданными после капитального ремонта в технико-гуманитарном лицее номер 2 имени Габиб бека Махмудбекова в Сабаильском районе Баку.

Директор учебного заведения Бекир Мустафаев сообщил главе государства о проделанной здесь работе.

Было отмечено, что зданию, где размещается лицей, более 100 лет. Капитальные ремонтные работы в учебном заведении были проведены по поручению Президента Ильхама Алиева в мае этого года. Ремонт в здании лицея был осуществлен в короткий срок и с высоким качеством. В трехэтажном здании общей площадью 2500 квадратных метров функционируют 31 классная комната и различные предметные кабинеты. Здесь учащиеся смогут пользоваться библиотекой, обладающей богатым книжным фондом. Важная работа проделана в области укрепления материально-технической базы учебного заведения. Лицей оснащен современным оборудованием и учебными принадлежностями. Для применения учащимися своих теоретических знаний в лабораториях установлено новое оборудование. Современным оборудованием в школе оснащены также кабинеты химии, физики, биологии, информатики, литературы, математики, истории. В школе также создан новый экологический кабинет. В целях повышения военных знаний подростков Внутренними войсками Министерства внутренних дел в лицее создан специальный кабинет по допризывной военной подготовке. На современном уровне в учебном заведении отремонтированы спортивный и актовый залы. Словом, здесь созданы все условия для обучения учащихся на высоком уровне. В настоящее время в лицее в азербайджанском и русском секторах получают образование 506 учащихся.

Следует также подчеркнуть, что этот лицей, как первая светская школа в Азербайджане, был основан выдающимся просветителем Габиб беком Махмудбековым в 1887 году как Русско-мусульманская школа. Учебное заведение снискало большую славу не только в Азербайджане, но и на всем Южном Кавказе. В первое время в школе преподавали известные представители интеллигенции того времени – Сулейман Сани Ахундов, Абдулла Шаиг и другие выдающиеся просветители.

Как наглядный результат внимания и заботы Президента Ильхама Алиева об образовании в нашей стране, в последние годы в центре внимания находились капитальный ремонт и оснащение учебных заведений в центральном районе столицы – Сабаильском районе, как и повсюду в республике. На основании поручений и распоряжений Президента Ильхама Алиева в районе построены новая школа и детский сад, снесены и заново отстроены здания двух средних и музыкальной школ, для 5 средних школ возведены дополнительные корпуса. В целом, капитальные ремонтные работы осуществлены и в других средних и дошкольных учебных заведениях.

Ознакомившись с созданными в здании лицея условиями, глава государства пожелал коллективу успехов в новом учебном году.

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