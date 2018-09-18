Али Гасанов: Нетрудно предположить, какие беды ждут руководимый Пашиняном народ, превратившим в предмет политической спекуляции свою семью (версия 2)

18 сентября 2018 16:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Нетрудно предположить, какие беды ждут руководимый Пашиняном народ, превратившим в предмет политической спекуляции свою семью.

Об этом помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов написал во вторник на своей странице в Facebook.

Али Гасанов отметил, что есть личности, своими поступками вписавшие свое имя в историю, сыгравшие важную роль в судьбе каждого народа.

«Взяв на себя миссию спасения этого государства от угрозы исчезновения, общенациональный лидер Гейдар Алиев посвятил все свое время, здоровье такой высокой цели, как сохранение, создание и развитие азербайджанской государственности, и, достойно выполнив эту задачу, золотыми буквами вписал свое имя в историю народа. Гейдар Алиев спокойно и без оглядки ушел в потусторонний мир. Этот покой подарил ему безграничный масштаб проделанной им работы и заслуг перед народом. И потом, великий лидер был уверен в том, что заложенная им политика будет продолжена и в будущем и поведет Азербайджан к новым победам, и картина последних 15 лет доказала, насколько правильно думала гениальная личность», - написал Али Гасанов.

Он подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев, превратив небольшую страну в авторитетное, уважаемое государство, в динамично развивающийся остров стабильности, когда мир находится лицом к лицу с противостоянием и террором, продемонстрировал, на что способен настоящий политик.

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