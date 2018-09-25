Азербайджан представлен на оборонной выставке ADEX-2018 более 270 видами военной продукции - замминистра

БАКУ /Trend/ - Министерство оборонной промышленности Азербайджана представило на третьей Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2018 более 270 видов военной продукции.

Об этом во вторник сказал журналистам заместитель министра оборонной промышленности Яхья Мусаев.

По его словам, в том числе демонстрируются четыре новых видов оружия.

«Это 23-миллиметровая снайперская винтовка, редко производимая в мире, которую начиная от документов конструкции до производства разработали и представили специалисты министерства оборонной промышленности. Несмотря на то, что выставка проводится раз в два года, число участников из года в год растет. Думаю, что в следующей выставке, которая пройдет в 2020 году, участников станет больше. Выставка нацелена на расширение военно-технического сотрудничества», - сказал Мусаев.

Отметим, что сегодня в Бакинском экспоцентре открылась Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX-2018. которая продлится до 27 сентября.

В выставке участвуют 224 компании, представляющие 29 стран мира.

В целом география выставки вместе с компаниями и структурами охватывает 44 страны. В павильонах демонстрируются современное вооружение и техника.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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