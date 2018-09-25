Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество и вопросы региональной безопасности

25 сентября 2018 17:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках третьей Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2018, проводимой в Бакинском экспоцентре, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с заместителем министра обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана по промышленности и исследованию Резой Музеффериния, говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского оборонного ведомства, распространенном во вторник.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, перспективам развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-медицинской и военно-образовательной сферах, организации взаимных визитов экспертных групп, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан обсудил военное сотрудничество с Беларусью и Турцией (ФОТО)
Политика 16:46
В азербайджанской армии стартовали соревнования на звание «Лучшая танковая рота» (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 24 сентября 17:51
Азербайджан и Черногория обсудили вопросы военного сотрудничества
Политика 24 сентября 17:42
Министр обороны Азербайджана встретился с послом России
Политика 21 сентября 18:07
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генсека НАТО (ФОТО)
Политика 21 сентября 12:42
В ходе широкомасштабных учений ВС Азербайджана провели боевые стрельбы в ночное время (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 21 сентября 11:18
Лента новостей
В Узбекистане объявлен тендер на разработку системы подсчёта голосов парламента
Тендеры 18:03
Азербайджанский Kapital Bank за квартал увеличил прибыль почти вдвое
Бизнес 17:54
Все регулярные автобусные маршруты в Баку будут выставлены на конкурс
Общество 17:53
Азербайджан входит в число стран, где уровень бедности ниже 5%
Экономика 17:48
10 СК Азербайджана обеспечили свыше 90% страховых выплат на рынке
Бизнес 17:46
Ташкентский международный аэропорт привлекает работы по техобследованию
Тендеры 17:44
Сегодня нет болезней, которые невозможно вылечить в Азербайджане – глава парламентского комитета
Общество 17:42
В Турции растет число зарегистрированных компаний с капиталом из государств Центральной Азии
Бизнес 17:42
Звезды азербайджанской оперы отметили юбилей Фирангиз Ахмедовой (ФОТО)
Культура 17:41