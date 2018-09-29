Турция планирует совместное с Азербайджаном строительство военных кораблей (Эксклюзив)

29 сентября 2018 11:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турецкий судостроительный завод "Dearsan" планирует построить совместно с ВМС Азербайджана четыре военных судна. Об этом в субботу сказал Trend менеджер завода по морским проектам Сервет Бильгин.

По словам Бильгина, в связи с этим были проведены переговоры с азербайджанским правительством, и азербайджанской стороне были представлены четыре проекта. «Кроме того, данный вопрос был обсужден с руководством ВМС Азербайджана. Если будет достигнута договоренность, то мы приступим к совместному строительству судов в Азербайджане", - сказал он, добавив, что в этом процессе будут участвовать и азербайджанские специалисты.

Бильгин отметил, что суда, которые планируется построить, будут учитывать географические особенности Каспия и баланс сил стран региона. «Проект уже представлен в минобороны Азербайджана. Также мы обратились с предложением сотрудничества и на Бакинский судостроительный завод. Все суда планируется строить в Азербайджане», - сказал он.

Менеджер завода добавил, что представляемая им структура уже три года сотрудничает с Азербайджаном.

Отметим, что на третьей Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2018, которая прошла в Баку 25-27 сентября, демонстрировалась и продукция предприятия Dearsan.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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