Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество между Азербайджаном и Китаем в двустороннем и многостороннем порядке будет и впредь развиваться и расширяться

30 сентября 2018 17:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье направил поздравительное письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю Дня образования Китайской Народной Республики.

Азербайджано-китайские связи имеют древнюю историю и добрые традиции. Нынешний высокий уровень межгосударственных отношений, наглядно отражающих в себе эти традиции, оказывает существенное влияние на углубление нашего сотрудничества во всех сферах.

Верю, что дружественные отношения между нашими странами, сотрудничество в двустороннем и многостороннем порядке будут и впредь развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Китая – постоянного мира и благосостояния", - говорится в поздравлении главы государства.

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