Президент Ильхам Алиев выделил средства на ремонт кровли многоэтажных зданий

4 октября 2018 18:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах по ремонту кровли многоэтажных зданий в городах и районах страны.

Согласно распоряжению, с целью ремонта кровли 436 многоэтажных зданий в 27 городах и районах Азербайджана из суммы, предусмотренной в подпункте 1.14.3.3.9 (расходы, связанные с реформами) указа "О ряде вопросов в связи с применением закона "О государственном бюджете Азербайджана на 2018 год", городским, районным исполнительным властям, в соответствии со списком, прилагаемым к этому распоряжению, будет выделено 21 194 760 манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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