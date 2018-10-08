Такие проармянски настроенные лица, как Затулин, обеспокоены развитием азербайджано-российских отношений - депутат

БАКУ /Trend/ - Предвзятое мнение об Азербайджане зампреда комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Госдумы РФ Константина Затулина говорит о его обеспокоенности развитием азербайджано-российских отношений.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Гусейнов.

Депутат напомнил, что Затулин - инструмент в руках армянских кругов и армянского лобби.

«Видимо, армяне и Затулин серьезно обеспокоены развитием в последнее время связей между Азербайджаном и Россией, взаимными визитами глав государств и подписанными в рамках этих визитов документами по развитию сотрудничества в различных сферах между двумя странами, и Затулин вновь выполняет заказ армян», - сказал Гусейнов.

По его словам, Затулин как политик и государственное лицо не понимает, что подобные его мысли идут вразрез с государственной политикой России.

«Затулин всегда был известен своей поддержкой сепаратизма и оккупации. Азербайджанская сторона объявила его нежелательным лицом после его участия в 2010 году в избирательном шоу незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана. Неслучайно, что ранее, в 2006 году, Украина тоже объявила его «нежелательным лицом» за эскалацию ситуации в межнациональных отношениях», - сказал депутат.

Как сказал Гусейнов, мнение лиц, подобных Затулину, не в силах повлиять на развитие связей между Азербайджаном и Россией.

«До сих пор проармянская позиция Затулина не имела никакого влияния, и думаю, что ни Затулин, ни стоящие за ним армяне и впредь ничего не добьются и их обеспокоенность и огорчение от всестороннего азербайджано-российского сотрудничества будут расти», - сказал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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