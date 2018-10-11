Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Парка ветряной энергии «Ени Яшма» в Хызы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В четверг на территории поселков Ени Яшма и Шурабад Хызынского района состоялось открытие Парка ветряной энергии "Ени Яшма" мощностью 50 МВт.

В открытии в рамках поездки в Губинский район приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Глава государства и его супруга разрезали ленту, символизирующую открытие Парка ветряной энергии.

Президент ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаев сообщил, что Парк ветряной энергии «Ени Яшма» в этом году реконструирован. Реконструкция на станции ветряной энергии, расположенной в поселках Ени Яшма и Шурабад Хызинского района, была осуществлена германской компанией Berlin Wind. Если после запуска первой турбины в январе вырабатывалось всего 200 тысяч кВт/часов электроэнергии в месяц, то в настоящее время 20 ветряных турбин работают на полную мощность и производство электроэнергии составляет примерно 9 миллионов кВт/часов в месяц. На территории парка построено административное здание, здесь созданы центр управления, служебные помещения для рабочего персонала, а также секция на 20 кВ для установки электрического оборудования-гнезд и Учебно-образовательный центр. В центре управления в режиме онлайн отслеживаются работа турбин, состояние их эксплуатации, технические параметры, скорость ветра, прогноз ветра на предстоящие дни и выработка энергии. Для обеспечения эффективного функционирования станции созданы современная релейная защита, системы автоматики и SCADA. Для передачи производимой электроэнергии в общую энергетическую систему на подстанцию «Ситалчай» протянута воздушная линия на 110 кВ с подключением к воздушной линии Яшма. Ряд зарубежных компаний организовал тренинги для местных специалистов, также обеспечено участие местных специалистов в различных сертифицированных курсах, проводимых в зарубежных странах.

В настоящее время управление станцией, ее обслуживание и эксплуатационные работы полностью осуществляются местными специалистами. В целях подготовки кадров по альтернативным и возобновляемым источникам энергии в парке функционирует Учебно-образовательный центр. Общая территория парка составляет 540 гектаров. Здесь протянута решетчатая ограда длиной 9800 погонных метров, построено складское здание общей площадью 571 квадратный метр, созданы депо для удобрений и масла, специальные помещения для хранения ядовитых веществ и служебные подразделения. Для рационального использования территории образцы почвы прошли лабораторное обследование в Италии, в результате на площади 450 гектаров были разбиты оливковые и миндальные сады. В целях орошения садов на 72-м километре водного канала Тахтакерпю-Джейранбатан построена главная водоприемная установка, проложены водные линии протяженностью 23 километра, сооружены водохранилище и насосная станция. От 55-го километра автодороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией проложена новая автодорога протяженностью 1,8 километра.

Парк ветряной энергии «Ени Яшма» является крупнейшим на Южном Кавказе парком такого типа. В результате сдачи станции в эксплуатацию доля альтернативной энергии в общем производстве в Азербайджане возрастет с 0,7 до 1,8 процента.

Глава государства также был проинформирован о парке ветряной энергии «Яшма баглары» мощностью 3,6 МВт и Шурабадском парке ветряной энергии мощностью 1,7 МВт. В соответствии с Распоряжением Президента Ильхама Алиева на территории «Яшма баглары», расположенной по другую сторону дороги Баку-Губа, отремонтированы и приведены в готовое для эксплуатации состояние 4 турбины. Для передачи электроэнергии в сеть построена 35-киловольтная подстанция и проложена воздушная линия протяженностью 3,8 километра. В Парке ветряной энергии «Шурабад» также проведены ревизионные работы, связанные с 2 турбинами мощностью 1,7 МВт, принадлежащая станции 35-киловольтная подстанция реконструирована и введена в строй для передачи электроэнергии в сеть. Управление турбинами интегрировано в систему SCADA.

В заключение была сделана фотография на память с коллективом Парка ветряной энергии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.