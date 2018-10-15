Религиозные церемонии не должны превращаться в инструмент политизации религии - Администрация Президента Азербайджана

15 октября 2018 17:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Религиозные церемонии в Азербайджане не должны превращаться в инструмент для политизации религии.

Об этом в понедельник на конференции на тему «Религиозные церемонии: история, традиция и право» сказал ведущий специалист отдела межнациональных отношений, мультикультурализма и религиозных вопросов Администрации Президента Азербайджана Анар Ализаде.

«Религиозные церемонии способны оказать большое психологическое влияние на массы. Во время религиозных церемоний социальный статус людей теряет свою значимость, и люди из разных слоев общества сближаются друг с другом. Потому что религиозные церемонии являются неотделимой частью их общественной жизни», - добавил Ализаде.

Затронув вопрос политико-правовой стороны церемоний, официальный представитель Администрации Президента также отметил, что отношения между государством и религией в Азербайджане построены на основе светских принципов.

«Независимо от религиозной принадлежности, всем верующим предоставлены одинаковые условия для проведения религиозных обрядов, церемоний. То есть в стране полностью обеспечена свобода вероисповедания. Но это не означает, что во время проведения религиозных церемоний не нужно соблюдать юридические правила, общественные нормы», - сказал Ализаде.

Поэтому, по словам Ализаде, религиозные церемонии должны проводиться, не нарушая общественный порядок.

«К сожалению, некоторые радикальные группировки, управляемые иностранными кругами и действующие под именем Ислама, стали использовать религиозные церемонии для озвучивания политических лозунгов. При проведении религиозных церемоний нельзя допускать крайностей, неуместного поведения», - отметил Ализаде.

По словам официального представителя Администрации Президента, такие негативные социальные проявления должны устраняться не административными методами, а посредством осуществления регулярных просветительских мероприятий.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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