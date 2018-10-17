В калифорнийском Сан-Хосе 18 октября объявлено "Днем независимости Азербайджана"

17 октября 2018 11:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В калифорнийском Сан-Хосе дата 18 октября объявлена "Днем независимости Азербайджана", в связи с чем мэр города Сэм Ликкардо (Sam Liccardo) и члены Городского совета приняли и подписали соответствующую декларацию, говорится в сообщении генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, распространенном в среду.

В направленной в генконсульство декларации говорится, что с созданием Азербайджанской Республики, являющейся преемницей Азербайджанской Демократической Республики, были восстановлены свобода и независимость страны, Азербайджан укрепил свой суверенитет, и сегодня является стратегическим союзником и крупнейшим торговым партнером США на Южном Кавказе.

В декларации также отмечено, что Азербайджан признан на международном уровне как модель успешной страны, в которой в мире и гармонии совместно живут мусульмане, христиане и евреи.

В завершение документа дата 18 октября объявлена "Днем независимости Азербайджана" в городе Сан-Хосе, и все жители города приглашаются отметить этот праздник.

Отметим, что Сан-Хосе - крупнейший город Северной Калифорнии, который считается основным политическим, экономическим и культурным центром Силиконовой долины (Silicon Valley). Это один из самых богатых городов США и мира, и по объему ВВП, приходящемуся на душу населения, занимает третье место среди городов мира.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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