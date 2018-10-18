Азербайджан готов внести вклад в реализацию инициативы Китая «Один пояс - один путь» - вице-премьер (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан стал одной из первых стран, поддержавших инициативу Китая - «Один пояс - один путь», и готов внести вклад в реализацию этого проекта. Об этом, выступая на пятой ежегодной конференции Мирового культурного форума озера Тайху, сказал вице-премьер, заместитель председателя и исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов.

Вице-премьер Али Ахмедов зачитал обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам пятой ежегодной конференции Всемирного культурного форума озера Тайху.

Отметив, что азербайджано-китайские отношения имеют долгую историю, Али Ахмедов отметил, что Азербайджан придает значение развитию связей с Китаем во всех сферах. Построенные на прочной основе, и опирающиеся на дружбу и взаимодоверие азербайджано-китайские связи сегодня можно характеризовать как динамично развивающиеся многосторонние отношения серьезного партнерства. Вице-премьер добавил, что Азербайджан стал одной из первых стран поддержавших инициативу Китая «Один пояс - один путь», и готов внести вклад в ее реализацию.

Али Ахмедов напомнил, что в результате военной агрессии соседней Армении оккупировано 20 процентов территорий Азербайджана, более одного миллиона сограждан стали беженцами и вынужденными переселенцами. Вице-премьер выразил признательность китайской стороне за поддержку справедливой позиции Азербайджана в урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

В форуме, состоящем из шести тематических сессий и заключительного заседания, обсуждаются международные отношения, экономические, культурные, экологические, философские, социологические и иные вопросы, а также проводятся обсуждения по инициативе «Один пояс – один путь».

Выступая на панели лидеров форума, Али Ахмедов рассказал об экономическом развитии Азербайджана, работе, проводимой по углублению межкультурного и межрелигиозного диалога страны, отметил международные мероприятия, проводимые в Азербайджане в этом направлении. Зампред ПЕА добавил, что крупномасштабные энергетические и транспортные проекты, реализуемые по инициативе Азербайджана, в том числе, проект Баку-Тбилиси-Карс, обеспечивающий самую короткую железнодорожную связь между Китаем и Европой, являются одним из больших вкладов, вносимых Азербайджаном в региональное и международное сотрудничество и развитие.

Другие члены азербайджанской делегации выступили в качестве докладчиков на других заседаниях конференции.

В столице Китая Пекине началась пятая ежегодная конференция Мировой культурный форум озера Тайху.

На нынешней конференции, тема которой — «Диалог цивилизаций: строительство сообщества единой судьбы человечества», участвуют более одной тысячи представителей, включая официальных лиц, людей науки, общественных деятелей, активистов культурной сферы.

Азербайджан на мировом форуме представлен делегацией возглавляемой вице-премьером, заместителем председателя и исполнительным секретарем правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедовым.

Отметим, что Мировой культурный форум (Тайху, Китай) – это независимая национальная неправительственная организация, созданная в 2008 году при поддержке Китая. Международный культурный форум – это всеобщая, открытая, многонациональная площадка для дискуссий на высшем уровне, цель которой – разработка и обмен творческими идеями и предложениями. Она содействует развитию китайской культуры и культурных связей между КНР и зарубежными странами. В 2011 году в Сучжоу (Китай) успешно состоялась первая конференция Международного культурного форума на тему «Диалог и взаимодействие в интересах мировой гармонии и общего развития».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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