Президенты Азербайджана и Турции принимают участие в церемонии открытия НПЗ Star (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В турецком городе Измир в пятницу проходит церемония открытия нефтеперерабатывающего завода Star.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимают участие в церемонии.

Вначале президенты Азербайджана и Турции осмотрели территорию завода с террасы.

Главы государств были проинформированы о работе, проделанной на нефтеперерабатывающем заводе Star.

Затем была сделана фотография на память.

На церемонии открытия нефтеперерабатывающего завода Star сначала был продемонстрирован видеоролик, рассказывающий об исторической значимости предприятия.

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